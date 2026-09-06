تغريدات إكس

تغريدات الأيام الماضية أشعلتها مباريات الدوري السعودي، هذا الموسم مثير منذ بدايته، مباريات بمستويات عالية استمتع الجمهور بها. أبدأ بأول تغريدة اخترتها هذا الأسبوع لمحمد التونسي الذي أعطى وبكلمات قليلة درسًا مهنيًا لبعض المواقع والقنوات الإخبارية «إلى المفرطين في نشر «عاجل». ليس كل خبر جديد عاجلًا، العاجل ليس كل ما حدث، العاجل ما لا يحتمل أن يعرفه الناس لاحقًا».

كلمة «ناستالوجيا» أصبحت تتكرر كثيرًا في المدة الأخيرة وتعني الحنين للماضي، أو استعادة الذكريات، حساب «رادجا» فسَّر أصل الناستالوجيا وقصتها «كلنا نعرف أنَّ ناستالوجيا تعني الحنين للماضي، لكنها بدأت كمصطلح طبي لوصف مرض يُعتقد أنه يصيب الجنود بسبب الحنين الشديد للوطن».

حساب ثمانية غرد باقتباس لجوانا ماتجيوسكا عن الذكاء الاصطناعي، الاقتباس من أجمل ما قرأته عن حاجتنا لوجود مساعد لنا، وعن المهمات التي نحتاجه فيها ونقررها نحن «أريد من الذكاء الاصطناعي أن يؤدي عني مهام الغسيل والصحون لكي أتفرغ أنا للفن والكتابة، لا أن يؤدي عني مهام الفن والكتابة لكي أتفرغ أنا لغسيل الملابس والصحون».

الصمت في أحيان أقيّم من الكلام، قس على ذلك الكتابة، تغريدة لمحمد السهلي عن القيمة «نستهلك وقتًا طويلًا في اختيار الكلمات، بينما المشكلة في الفكرة نفسها! الصياغة أو الكلمة لا تستطيع إنقاذ فكرة لا تستحق أن تقال». كريس وليامسون من أشهر صنّاع المحتوى الحواري في بريطانيا في السنوات الماضية، كان يقدم برنامجًا لتلفزيون الواقع، ثم اتجه إلى البودكاست وقدَّم برنامج modern wisdon وحقق نجاحًا كبيرًا، لكريس مقولة مهمة عن الثمن الذي يجب دفعه مقابل النجاح «لعنة الانضباط هي أن كل يوم يبدو متشابهًا، ولعنة عدم الانضباط هي أن كل عام يبدو متشابهًا». أحمد العرفج ترجم مقولة إنجليزية عن وجود الآخرين حولنا، وكم هو مهم وجودهم «وجود الآخرين بجوارك يجعلك متوازنًا، فلا تحاول أن تُسقط غيرك.. فيأتي دورك.. وفق قانون: كما تدين تدان». قصص حسن الجوار كثيرة، كما أنَّ قصص سوء الجار كثيرة، وسبق وقالت العرب: الجار قبل الدار. الدكتور فهد المثيب غرد بهذه الحكاية عن حسن الحوار «يقول أحدهم: أردنا إزالة جدار منزلنا، فتضرر جدار جارنا «ماجد العنزي» فأرسلت إليه معتذرًا، فرد علي بهذه الأبيات:

عدّل وبدّل واهدم جدار بجدار

ووسع مكان الضيف منّا ومنّا

كلي فداكم يا طويلين الأعمار

لكن طلبتك لا تشدّون عنّا