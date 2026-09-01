لماذا نهتم بعوائل اللاعبين؟!

لم تعد صفقة اللاعب المحترف اليوم مجرد عقد وراتب ومدينة جديدة، بل أصبحت قرارًا عائليًا متكاملًا. فاللاعب الذي ينتقل إلى نادٍ جديد لا يسأل فقط عن الملعب والجهاز الفني وزملائه، بل أصبح يهتم قبل توقيع العقد بسؤال آخر لا يقل أهمية: هل ستكون أسرتي سعيدة ومستقرة في هذا المكان؟



هذا التغير يعكس تطور مفهوم الاحتراف الرياضي. فاللاعب يقضي جزءًا كبيرًا من يومه في التدريب والمباريات، لكنه يعود بعد ذلك إلى منزله، والأسرة هي البيئة التي يستعيد فيها توازنه النفسي ويستعد لليوم التالي. ولذلك أصبحت جودة السكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والأماكن الترفيهية، وحتى سهولة الحياة اليومية، عوامل تدخل في قرار اللاعب عند اختيار النادي والمدينة.



فاللاعب المحترف لا يعيش بمفرده. لديه زوجة وأطفال يحتاجون إلى مدارس مناسبة، ورعاية صحية جيدة، وبيئة اجتماعية آمنة، وأماكن يستطيعون فيها قضاء أوقاتهم بعيدًا عن ضغوط العمل الرياضي. وإذا كانت الأسرة غير مستقرة أو غير راضية عن المكان الجديد، فقد يجد اللاعب نفسه منشغلًا بمشكلات خارج الملعب بدلًا من التركيز على مهمته الأساسية.



وهنا تظهر العلاقة بين الاستقرار الأسري والأداء الرياضي. فالقلق المستمر بشأن الأسرة قد يرفع الضغط النفسي ويؤثر في جودة النوم والتركيز والمزاج، وهي عناصر يحتاج إليها اللاعب حتى يكون في أفضل حالاته البدنية والفنية. وقد لا تظهر المشكلة في مباراة واحدة، لكنها مع استمرارها يمكن أن تؤثر في الدافعية والاستقرار والأداء.



ولهذا فإن الأندية المحترفة أصبحت مطالبة بالنظر إلى اللاعب باعتباره إنسانًا قبل أن يكون لاعبًا. فالاهتمام بالأسرة ليس مجاملة للاعب، بل جزء من الاستثمار فيه. ويمكن للنادي أن يقدم برامج تساعد اللاعب وعائلته على الاستقرار، مثل توفير السكن المناسب، والمساعدة في اختيار المدارس، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتعريف الأسرة بالمجتمع الجديد، وتوفير الأنشطة الترفيهية المناسبة.



ومن وجهة نظري، فإن نجاح اللاعب داخل الملعب يبدأ أحيانًا من خارج الملعب. فاللاعب الذي يذهب إلى التدريب وهو مطمئن على أبنائه، ومستقر في منزله، ومرتاح نفسيًا، يمتلك فرصة أكبر للتركيز وتقديم أفضل ما لديه. أما عندما تصبح الأسرة مصدر قلق دائم، فمن الصعب أن نطلب من اللاعب أن يفصل مشاعره الأسرية عن أدائه الرياضي وكأن الإنسان يستطيع ترك مشكلاته عند بوابة الملعب.



لا يبقى إلا أن أقول :

النادي الذي يريد المحافظة على نجمه لسنوات طويلة لا ينبغي أن يسأل فقط: كم سندفع للاعب؟ بل عليه أن يسأل أيضًا: ماذا سنقدم له ولأسرته؟



فالاحتراف الحقيقي لا يعني أن توقع عقدًا مع لاعب، بل أن تبني له بيئة تساعده على النجاح. وعندما يشعر اللاعب أن ناديه يهتم بأسرته كما يهتم بأدائه، فإنه لا يلعب فقط من أجل العقد، بل يلعب وهو يشعر بأن المكان الذي اختاره أصبح بيته الثاني.



هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.