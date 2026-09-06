خضري.. الصفقة الـ16 في الشباب

أعلن نادي الشباب، الأحد، تعاقده مع مراد خضري لمدة عامين، مع أفضلية التمديد لعامين إضافيين، قادمًا من الوحدة، ليصبح الصفقة الـ16 للفريق العاصمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبدأ خضري مسيرته مع الأهلي، قبل انتقاله إلى الأخدود عام 2023، ثم عاد إلى النادي الجداوي في 2024، فيما انتقل إلى الوحدة عام 2025، قبل أن يحط رحاله في الشباب.

وشارك اللاعب خلال الموسم الجاري في ثلاث مباريات مع الوحدة ضمن دوري الدرجة الأولى، أمام العدالة والزلفي وضمك.

وخاض خضري خلال مسيرته مع الأهلي والأخدود والوحدة 58 مباراة، سجل خلالها ثمانية أهداف، وصنع هدفًا واحدًا، بإجمالي 1418 دقيقة لعب.

وسبق خضري إلى الشباب خلال الميركاتو الصيفي كل من عوض الناشري، وعلي الأسمري، وتين يدفاي، ومامادو باري، وعبد العزيز الهدهود، ولازار ستويانوفيتش، وضاري العنزي، وروجر مارتينيز، وتوماس بارتي، وموري دياو، وعبد الرحمن العبود، وعلي البليهي، وعبد الله هوساوي، البرازيلي ريكاردو ماتياس، إضافة إلى عودة البرتغالي دانييل بودينس عقب نهاية إعارته إلى أولمبياكوس اليوناني.