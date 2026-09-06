دوري جوي.. النصر يخسر وصدارة الأهلي تهتز

ألحق فريق الفتح تحت 21 عامًا لكرة القدم الخسارة الأولى بنظيره النصر 2ـ1 في المواجهة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري جوي للنخبة.

ويدين الفتح بانتصاره إلى لاعبه عبد العزيز الفواز الذي سجل الهدفين عند الدقيقتين 12 و57، بينما حمل الهدف الوحيد للنصر توقيع سلمان صغير عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وبذلك، سجل الفتح انتصاره الثاني تواليًا، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد النصر عند ثلاث نقاط.

وفي مباراة ثانية، فرط فريق الأهلي في تقدمه بهدفين أمام الجبلين ليسقط في فخ التعادل 2ـ2 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.

وكان الفريق الجداوي في طريقه إلى حصد النقاط الثلاث بعد أن حسم الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما موسى آدم «15» وعبد الرحمن صيادي «23»، غير أن الجبلين نجح في تقليص الفارق عبر خالد الشمري «67»، قبل أن يحبط ضيفه في الوقت القاتل بعدما أدرك لاعبه بدر فرج التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني.

وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد لاعبه سلمان الجدعاني بالبطاقة الحمراء، وبعدها بسبع دقائق تساوت كفة الفريقين إثر طرد كابيرو ساليسو مهاجم الجبلين بالبطاقة الحمراء أيضًا.

وبهذه النتيجة، اكتفى كل فريق بحصد نقطة وحيدة، رفع بها الأهلي رصيده إلى 7 نقاط، لكنه ظل في الصدارة بانتظار ما ستسفر عنه باقي مواجهات الجولة، بينما وصل الجبلين إلى النقطة الرابعة.

وفي المواجهة الثالثة، حقق الحزم «حامل اللقب» انتصاره الأولى على حساب مضيفه الفيحاء بنتيجة 3ـ1.

وتناوب على ثلاثية الحزم كل من السنغالي أمادو ديانج «هدفين» وحسان إدريس، فيما جاء سجل وسيم العتيبي الهدف الوحيد للفيحاء.

وعوض الحزم من خلال هذا الفوز خسارته أمام الجبلين في الجولة الماضية، ليحصد أول ثلاث نقاط في حملة دفاعه عن اللقب، أما الفيحاء فإنه ظل على نقاطه الثلاث.