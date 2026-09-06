بالعلامة الكاملة.. أوجسبورج يتصدر «البوندسليجا»

اعتلى فريق أوجسبورج الأول لكرة القدم صدارة الدوري الألماني بفوزه 4ـ1 على مضيفه آينتراخت فرانكفورت، فيما حقَّق ماينز فوزًا كبيرًا 5ـ0 على هامبورج، سيِّئ الحظ في «البوندسليجا»، الأحد.

وحصد أوجسبورج العلامة الكاملة برصيد ست نقاطٍ عقب فوزه الكبير على فرانكفورت، لكنَّه اضطر إلى قلب تأخره بهدفٍ مع نهاية الشوط الأول.

وأحرز جوناثان بوركاردت هدف التقدم لأصحاب الأرض بضربة ‌رأسٍ في غضون ست دقائقَ على انطلاق اللقاء إثر تمريرةٍ عرضيةٍ عاليةٍ في منطقة الجزاء من يونس ⁠بن طالب. و⁠فرض فرانكفورت سيطرته على الفرص، وكان في إمكانه حسم اللقاء قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية، التي جاءت مختلفةً تمامًا، سجل أريون إبراهيموفيتش هدف التعادل لأوجسبورج بضربة رأسٍ عند القائم البعيد خلال مشاركته الأولى، وتحديدًا في الدقيقة الأولى.

وفي غضون دقيقةٍ واحدةٍ من الهدف، تقدَّم أوجسبورج 2ـ1 عندما وصلت الكرة إلى روبن فيلهاور داخل منطقة الجزاء، ليُحوِّلها إلى الشباك، ويقلب الطاولة.

وجعل الضيوف النتيجة 3ـ1 عندما أطلق أليكسي كلود موريس تسديدةً قويةً من ​حافة منطقة الجزاء، ​وأضاف فابيان ريدر الرابع المتأخر من ركلةٍ حرةٍ.

وفي مباراةٍ ثانيةٍ، فرض ماينز سيطرته الكاملة على اللقاء أمام هامبورج، وتخطَّاه بخماسيةٍ.

وتقدَّم ماينز في الدقيقة 19 عندما وضع كايشو سانو زميله شيرالدو بيكر في مواجهة المرمى، ليُسدِّد في الزاوية السفلى.

وتحوَّل بيكر بعد ذلك إلى دور صانع اللعب عندما أرسل تمريرةً عرضيةً منخفضةً، ‌حوَّلها فيليب مويني ‌عند القائم البعيد إلى داخل ​الشبكة، ليمنح ‌فريقه ⁠التقدُّم ​بهدفين قبل ⁠الاستراحة.

وعاد بيكر ليدخل في تفاصيل الهدف الثالث عندما هيَّأ الكرة لفيليب تيتز، ليتابعها داخل الشباك.

وأضاف تيتز الهدف الرابع بعد أن تغلَّب على الحارس هوير فرنانديز قبل أن يعاقب رانسفورد يبواه كونيجسدورفر فريقه السابق لهامبورج بتسجيل الهدف الخامس.

ويتذيَّل هامبورج الترتيب عقب خسارته في أول مباراتين من الموسم دون ⁠أن يهزَّ الشباك حتى الآن، بينما ‌يحتل ماينز المركز الخامس بأربع ‌نقاطٍ.