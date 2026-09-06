باريس يزاحم برشلونة على حمزة

يحظى المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، باهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يعتزم التحرُّك لضم اللاعب مستغلًّا قيمة الشرط الجزائي في عقده، حسبما أوردته صحيفة «إل ناسيونال» الكاتالونية.

ونال اللاعب، البالغ من العمر 18 عامًا، إعجاب الإسباني لويس إنريكي، مدرب الفريق الباريسي، الذي يرى فيه مشروعَ مهاجمٍ واعدٍ على مستوى عالمي بعد أن تابعه خلال المباريات التجريبية الصيفية.

ويمتلك المصري شرطًا جزائيًّا في عقده، المُوقَّع مطلع الصيف، قدره 15 مليون يورو فقط.

وتلفت الصحيفة الإسبانية، الأحد، إلى بدء برشلونة التفاوض لتجديد العقد، وزيادة الشرط الجزائي عشرة أضعافٍ لإيصاله إلى 150 مليون يورو قبل حصول المهاجم على مزيدٍ من الدقائق التي قد تجذب الأنظار إليه.

وكتبت الصحيفة: «يُجري برشلونة حاليًّا مفاوضاتٍ مع وكيل أعمال عبد الكريم. لم يضيّع كلٌّ من لابورتا وديكو أي وقتٍ حيث بدآ بالفعل محادثاتٍ مع وكيل عبد الكريم قبل أسابيع بهدف حسم الموقف بسرعةٍ وسلاسةٍ، تمهيدًا لإعلان برشلونة عن تجديد عقده خلال الشهر الجاري».

وبرز عبد الكريم خلال المواجهات التجريبية للبارشا قبل انطلاق الموسم، محرزًا أربعة أهدافٍ.

وضمَّه المدرب الألماني هانزي فليك إلى قوائم كافة مباريات الفريق الرسمية، لكنه أشركه في واحدةٍ عندما أدخله بديلًا قبل النهاية أمام رايو فاييكانو، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ولا تتوقَّع «إل ناسيونال» أداء المصري دورًا أكبر مع «البلوجرانا» إلا إذا جدَّد عقده.

وتَذكُر أن الشرط الجزائي «الزهيد» في عقد اللاعب لا يُمثِّل أي عائقٍ أمام باريس سان جيرمان، الذي يمتلك من الموارد المالية ما يتيح له عرض راتبٍ سنوي أعلى على صاحب الـ 18 عامًا.

ويترأس الإسباني خوان لابورتا نادي برشلونة، فيما يشغل البرتغالي ديكو، اللاعب السابق، موقع المدير الرياضي.