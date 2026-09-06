الأهلي يتأهب

كثف فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته، الأحد، تأهبا للقاء مضيفه القادسية، الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي - الأهلي)