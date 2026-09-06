صلاح يسجل ويصنع في خماسية طرابزون

عاد فريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بعدما هزم ضيفه جنتشلربيرليجي بخماسية نظيفة على ملعب بابارا آرينا ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري التركي، الأحد.

وساهم الدولي المصري محمد صلاح في خماسية فريقه بتسجيله هدفًا من ر كلة جزاء، وصناعة الهدف الرابع الذي سجله إرنست موتشي زميله.

ووصل قائد المنتخب المصري إلى 4 أهداف خلال أول 3 مباريات يبدؤها أساسيًا مع طرابزون سبور في الدوري التركي.

وتقدم طرابزون سبور بهدف السبق بعد مرور 5 دقائق على صافرة البداية عن طريق بول أنواتشو، قبل أن يضاعف صلاح النتيجة بهدف ثانٍ من ركلة جزاء اضطر حكم المباراة إلى اللجوء إلى تقنية «VAR» من أجل التأكد من صحتها عند الدقيقة 14.

وعاد أنواتشو بالهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه عند الدقيقة 22، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم أصحاب الأرض 3ـ0.

وفي الشوط الثاني، هيأ صلاح كرة لزميله إرنست موتشي سجل منها الأخير الهدف الرابع، قبل أن يختتم الغيني مهرجان الأهداف بالهدف الخامس عند الدقيقة 78.

وربع طرابزون سبور رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما بقى جنتشلربيرليجي في المركز السادس بعد تلقيه الخسارة الأولى في الدوري الموسم الجاري.

وكان طرابزون خسر أمام آميد سبورتيف بنتيجة «2ـ1» في الجولة الماضية، فيما يحل ضيفًا على كونيا سبور السبت المقبل لحساب الجولة الخامسة من الدوري التركي.