بوريل.. صفقة أبها الـ19

تعاقد نادي أبها مع ماتيو بوريل، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، ليصبح الصفقة الـ19 للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم بوريل إلى الاتحاد موسم 2024ـ2025، قبل أن ينتقل معارًا إلى الأخدود في الموسم التالي، وخاض معه 18 مباراة.

وشارك اللاعب في 19 مباراة، صنع خلالها هدفًا واحدًا، ولعب 1186 دقيقة.

وسبق بوريل إلى أبها خلال الصيف الجاري كل من عبده ديالو، وصفوان الجهني، ومحمد دخيل الله، ودونوفان ليون، ومصطفى ملائكة، وعبد الكريم دارسي، وماجد دوران، وفيصل الصبياني، ولورينتز روسير، وأليماني جوري، ونبيل فقير، وكشيم القحطاني، ومحمد الزيد، وباسل السيالي، وعبد الباسط هندي، وميتشي باتشوايي، ونواف الغليميش، وخالد الشمراني.