الصقور.. رابع محلي في الخليج

انتقل فواز الصقور، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى صفوف الخليج بنظام الإعارة، ليصبح رابع لاعبٍ محلي يتعاقد معه النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق الصقور إلى الفريق الشرقي كلٌّ من عبد الله العمار، ومحمد البراهيم، ونواف الصعدي، فيما جدَّد النادي إعارة ثامر الخيبري من نيوم.

وبدأ الصقور مسيرته مع نجران، ثم انتقل إلى الوحدة، فالشباب، والاتحاد، وخاض بعدها تجربةً مع الاتفاق قبل أن يعود مجدَّدًا إلى الفريق الجدَّاوي.

وشارك اللاعب خلال مسيرته بـ 234 مباراةً، سجل فيها ستة أهدافٍ، وصنع 32 بإجمالي 18 ألفًا و92 دقيقةَ لعبٍ.

وتُوِّج اللاعب بلقبَين مع الاتحاد موسم 2024ـ2025، هما دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأبرم الخليج 11 صفقةً، الصيف الجاري، بالتعاقد مع بوباكار كوياتي، وعبد الله العمار، وعمر ماسكاريل، ومحمد البراهيم، ونواف الصعدي، وميجيل كريسبو، وأنجيلو فولجيني، وويلسون ديوجو، وموسى بارو، وثامر الخيبري «تجديد إعارة»، إضافةً إلى الصقور.