الاتفاق يستقطب هنريكي.. وهوساوي إعارة رابعة

عزّز نادي الاتفاق الأول لكرة القدم دفاع فريقه الأول لكرة القدم بالبرازيلي بيدرو هنريكي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن «النواخذة»، مساء الأحد، عن ضمّ هنريكي، من نادي ريد بول براجانتينو في بلاده، بعقدٍ لمدة موسمين.

يبلغ المدافع البرازيلي من العمر 30 عامًا، ولعِب لأكثر من فريق في بلاده قبل براجانتينو، الذي استعار خدماته عام 2015 واستقطبه في صفقة انتقال دائم قبل نحو عامين.

ولعِب هنريكي 83 مباراةً لصالح الفريق المنتمي إلى مجموعة أندية ريد بول العالمية، أحرز خلالها 3 أهداف.

وفي تدعيم آخر قبل إغلاق نافذة الانتقالات، تعاقد الاتفاق مع عبد الإله هوساوي، لاعب الوسط الهجومي، لمدة موسم واحد.

وأعلن نادي الاتحاد، مساء الأحد، عن موافقته على إعارة اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، إلى الفريق الشرقاوي.

وهذه رابع إعارةٍ لهوساوي، الذي انتقل بالصيغة ذاتها إلى فرق جدة والخليج والتعاون، على الترتيب.