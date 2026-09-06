الرشيدي.. ثالث معاري الخليج

انتقل فهد الرشيدي إلى صفوف فريق الخليج الأول لكرة القدم بنظام الإعارة، ليُصبح ثالث اللاعبين المعارين إلى النادي الشرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد ثامر الخيبري، وفواز الصقور.

وتدرَّج الرشيدي في الفئات السنية لنادي الهلال، ثم انتقل إلى أحد، فالتعاون، وتحوَّل منه إلى الأهلي قبل أن يعود مجدَّدًا إلى التعاون.

وكانت «الرياضية» أشارت، الأحد، إلى أن التعاون والخليج توصَّلا إلى اتفاقٍ على استعارة النادي الشرقي الرشيدي.

وخاض اللاعب خلال مسيرته 182 مباراةً، سجل فيها تسعة أهدافٍ، وصنع مثلها بإجمالي 6311 دقيقةَ لعبٍ.

وحقَّق الرشيدي أربعة ألقابٍ خلال مسيرته، إذ تُوِّج بلقب الدوري مع الهلال موسم 2017ـ2018، ودوري أبطال آسيا للنخبة مرَّتين مع الأهلي 2024ـ2025 و2025ـ2026، إضافةً إلى كأس السوبر السعودي 2025ـ2026.

وأصبح فهد الصفقة الـ 12 للخليج الصيف الجاري، والخامسة على مستوى اللاعبين المحليين، والثالثة بنظام الإعارة.