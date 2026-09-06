الأندية تلغي معسكر الأخضر الشاب

ألغى الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد انطلاق معسكر المنتخب السعودي تحت 21 عامًا، الذي كان مقرَّرًا الأحد في الدوحة العاصمة القطرية، وأجَّله ستَّةَ أيام بسبب ارتباط عدد من اللاعبين بالمشاركة مع أنديتهم في دوري روشن السعودي، ودوري «جوي» للنخبة، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته، أن تعذُّر التحاق عدد من اللاعبين خلال الموعد المحدَّد بسبب حاجة أنديتهم إلى خدماتهم في المنافسات المحلية حال دون تنفيذ البرنامج الإعدادي وفق موعده السابق، ما دفع اتحاد القدم إلى إعادة جدولة التجمُّع بالتنسيق مع الأندية.

وأكد لـ «الرياضية» الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المعسكر سينطلق، السبت المقبل، بعد التنسيق مع الأندية التي تضمُّ عناصرَ قائمة الأخضر.

وأوضح الاتحاد، أن ارتباط اللاعبين بالجولات الحالية من «روشن» و«جوي» يقف خلف تغيير الموعد، في إطار التنسيق المستمر مع الأندية بشأن برامج المنتخبات الوطنية ومشاركة لاعبيها.

وأشار إلى أن الخطوة تأتي امتدادًا لورش العمل، والتواصل القائم مع الأندية بهدف تحقيق التوازن بين استحقاقاتها المحلية، وبرامج إعداد المنتخبات الوطنية للمشاركات المقبلة.

وكان معسكر الدوحة مقرَّرًا أن يُشكِّل المحطة الأخيرة في برنامج إعداد الأخضر قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026»، التي يستهلُّ مشواره فيها بمواجهة المنتخب القطري، 18 سبتمبر الجاري.