الاتحاد والقادسية يستعرضان في دوري جوّي

اكتسح فريق الاتحاد تحت 21 عامًا لكرة القدم نظيره الوحدة 4ـ1 في المواجهة التي جرت، الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن الجولة الثالثة من دوري جوِّي للنخبة.

وتقدَّم الفريق الاتحادي بهدفٍ مبكِّرٍ، سجله عمار الغامدي عند الدقيقة 6، وأدرك الوحدة التعادل بواسطة فارس العميري «20»، لكنَّ الفريق الجدَّاوي استفاد من هدفٍ عكسي، أحرزه أسامة البركاتي بالخطأ في مرماه «51»، ليتقدَّم في النتيجة قبل أن يضاعفها بهدفين آخرين عن طريق عدنان البشرى «62»، وإبراهيم المتعب «78».

وحافظ الاتحاد بهذا الفوز على سجله الخالي من الخسارة للمباراة الثالثة تواليًا «انتصاران وتعادل»، ورفع رصيده إلى سبع نقاطٍ في الصدارة مؤقتًا بفارق الأهداف عن الأهلي، الذي تراجع إلى المركز الثاني، في انتظار بقية مباريات الجولة. أمَّا الوحدة، فتجمَّد رصيده عند ثلاث نقاطٍ.

وفي مباراةٍ أخرى، وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، حسم فريق القادسية موقعة «ديربي الشرقية» أمام الاتفاق 4ـ2.

وتناوب على تسجيل رباعية الفريق القدساوي كلٌّ من باسل العبادي في الدقيقة 8، ومهند القضيبي «32»، والإسباني مارتينيو كوميكار «47»، وسعيد الدوسري «64»، بينما حملت ثنائية الاتفاق توقيع عيسى الشراري «34»، ومحمد العيسى «45+1».

ورفع القادسية رصيده إلى ست نقاطٍ بالتساوي مع الاتفاق، الذي تكبَّد الخسارة الأولى في الموسم الجاري.