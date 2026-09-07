إعارة الجابر بـ 6 ملايين.. والقادسية يمتلك خيار الشراء

أعار نادي النصر عبد الملك الجابر، لاعب وسط فريقه الأول لكرة القدم، إلى القادسية لموسم واحد مقابل 6 ملايين ريال، في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف حساب «الرياضية عاجل»، عبر منصة «إكس» مساء الأحد، عن موافقة النصر على انتقال لاعبه ومنحِه القادسية خيار شراء العقد بعد الإعارة مقابل 50 مليون ريال.

بذلك، سيجني «الأصفر» 56 مليونًا إذا فعَّل النادي الشرقاوي بند الشراء وحصل على اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا، في صفقة انتقالٍ دائم.

وتعاقد النصر مع الجابر، خلال صيف 2025، بعد تمثيله زيلييزنيشار البوسني لموسمين.

وبسبب إصابة بالغة في الركبة، غاب اللاعب عن النصف الأول من الموسم الماضي، وبعد تعافيه، دخل إلى قوائم الفريق في بعض المباريات لكن دون مشاركةٍ على أرضية الملعب.

وحسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الكروي الإلكتروني، لم يخض الجابر أي دقيقة رسمية مع النصر، وجلس على دكة الاحتياط في ست مباريات، منها أربعٌ الموسم الجاري.

وأشركه الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، خلال المباريات التجريبية قبل انطلاق الموسم الجاري.