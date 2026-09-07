الأهلي يعتمد خطة صن داونز

تغادر بعثة فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى جنوب إفريقيا، 16 سبتمبر الجاري، قبل ثلاثة أيام من مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في بطولة المحيط الهادئ ضمن منافسات كأس القارات بعد اعتماد إدارة الكرة في شركة النادي البرنامجَ الخاصَّ بالرحلة، وفقًا لمصادر «الرياضية».

وذكرت المصادرُ ذاتها، أن البعثة الأهلاوية ستصل مبكِّرًا إلى جنوب إفريقيا، وسيُجري اللاعبون الحصتين التدريبيتين الأخيرتين هناك في إطار البرنامج الذي يسبق المباراة المرتقبة.

ويؤدي الفريق الحصة الختامية على ملعب المباراة، وفق الأنظمة واللوائح المنظِّمة للمنافسة، بعد أن يُخصِّص الجهاز الفني التدريب الأوَّل عقب الوصول للجوانب الفنية والبدنية قبل الدخول في التحضيرات النهائية للقاء. وسبق هيثم باجنيد، عضو فريق تشغيل كرة القدم في الأهلي، البعثة إلى جنوب إفريقيا، إذ يوجد هناك حاليًّا لإنهاء الترتيبات المتعلِّقة بوصول الفريق، في مقدِّمتها مقر السكن، والتنقُّلات، وملاعب التدريب، إضافةً إلى المتطلَّبات التنظيمية واللوجستية. ويستهدف الأهلي من الخطوة إكمالَ تحضيراته في جنوب إفريقيا بدلًا من المغادرة قبل اللقاء مباشرةً، خاصَّةً مع طول رحلة السفر. وسيضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على تشكيلته، وخطَّته خلال الحصتين المقرَّرتين هناك.