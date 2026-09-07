ديابي.. تاسع صفقات الأهلي الصيفية

أعلن النادي الأهلي، رسميًا، تعاقده مع الفرنسي إبراهيما ديابي، لاعب وسط فريق سيركيل بروج البلجيكي الأول لكرة القدم، الأحد، ليصبح تاسع صفقات الفريق الجداوي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويمتد عقد ديابي مع الأهلي أربعة مواسم، مع أفضلية التمديد موسمًا إضافيًا.

وتدرج اللاعب الفرنسي في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل انتقاله إلى سيركيل بروج، وخاض خلال مسيرته 92 مباراة، سجل فيها ستة أهداف، وصنع سبعة، بإجمالي 5963 دقيقة لعب.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات مع لانس الفرنسي لكسب خدمات المونتينيجري أندريا بولاتوفيتش، قبل أن تتعثر الصفقة، ويتجه النادي الجداوي إلى حسم التعاقد مع ديابي.

ورفع الأهلي عدد تعاقداته الصيفية إلى تسعة لاعبين، بعد ضم أبو بكر كينتيه من تروموسو النرويجي، ومشعل المطيري من أبها، وإدوارد سبيرتسيان من كراسنودار الروسي، وفرانسيسكو ترينكاو من سبورتينج لشبونة البرتغالي، ونايف مسعود وسعيد باعطية من الفتح، وعبد الله رديف من الهلال، وأرتيم بوندارينكو من شاختار الأوكراني بنظام الإعارة.