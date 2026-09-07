دوفبيكي يجنب بولونيا الخسارة الثالثة

أنقذ البديل الأوكراني أرتيم دوفبيك، لاعب فريق بولونيا الأول لكرة القدم، فريقه من هزيمة ثالثة تواليًا في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، بإدراكه التعادل أمام الضيف ساسوولو 2ـ2 في الرمق الأخير، الأحد.

وبدأ ثامن الموسم الماضي حملته بهزيمتين أمام لاتسيو وأتالانتا بنتيجة واحدة 0ـ1، ثم بدا في طريقه للهزيمة الثالثة تواليًا بعد تخلفه بهدف لروبرتو بيكولي 50، مقابل هدفين للإسكتلندي جوش دويج 19 والمونتينيجري فاسيليي أدجيتش 56.

لكن دوفبيك، القادم الموسم الجاري من روما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، والذي دخل بديلًا في الدقيقة 66، أنقذ نقطة لأصحاب الأرض بإدراكه التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حارمًا ساسوولو من فوزه الثاني.

وحقق فروزينوني فوزه الثاني للموسم وجاء على حساب فينيتسيا 3ـ2 بفضل ثنائية لأنتونيو رايموندو وهدف الحسم في الدقيقة 83 للجورجي جورجي كفيرنادزه، ملحقًا بضيفه هزيمته الثالثة تواليًا.

وحصل كل من بارما وضيفه مونتسا على نقطته الأولى بتعادلهما 1ـ1.