«أمريكا المفتوحة».. ألكاراز يبلغ ربع النهائي

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، إلى الدور ربع النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزهما على الأميركي تومي بول، الأحد.

وفي مشاركته الثانية فقط في بطولة كبرى العام الجاري بعدما اضطرته الإصابة للغياب عن رولان جاروس ويمبلدون، بدا ألكاراز، المصنف ثالثًا عالميًا، جاهزًا تمامًا لمحاولة الاحتفاظ بلقب فلاشينج ميدوز الذي توج به أيضًا عام 2022، ورفع رصيده الإجمالي في الـ«جراند سلام» إلى ثمانية ألقاب، أولها كان في نيويورك بالذات وآخرها في أستراليا بداية الموسم الجاري.

وحسم الإسباني مواجهته مع بول 6-4 و6-3 و6-4 في ساعتين و21 دقيقة.

وواجه ألكاراز ندية في المجموعة الأولى بعدما نجح بول في رد الشوط بالمثل، قبل أن ينحني في الشوط العاشر من دون إمكانية للتعويض، لينهيها المصنف ثانيًا في البطولة في ظل غياب غريمه الإيطالي يانيك سينر الأول للإصابة، لصالحه 6-4.

لكن الإسباني ضرب بقوة في الثانية وانتزع الكسر منذ الشوط الأول، ثم كرر الأمر في الشوط الخامس ليتقدم 4-1 في طريقه لحسمها 6-3.

وواصل ألكاراس تفوقه في الثالثة وخلق الفارق في الشوط الثالث الذي انتزعه على إرسال منافسه، ليتقدم 2-1 و3-1 في طريقه لإنهائها والمباراة لصالحه.

ويلتقي ألكاراس في ربع النهائي الخامس له في فلاشينج ميدوز من أصل 6 مشاركات مع الأميركي الآخر بن شيلتون الثامن أو اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.