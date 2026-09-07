مضر يتصدر أولى جولات شباب ممتاز اليد

تصدَّر فريق مضر الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب بموسمه الجديد 2026ـ2027 بعد فوزه على الهدى 38ـ20، الأحد.

وسجَّلت الجولة كذلك تعادل السلام مع الخويلدية 18ـ18، وانتصار الخليج على الحزم 22ـ19، وخسارة الأهلي أمام ضيفه القادسية 21ـ33.

ومساء اليوم ذاته، فاز النور على الصفا 27ـ25، واختُتمت مباريات الجولة بانتصار المحيط على العدالة 28ـ23.

ويتصدَّر الخليج قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالدوري برصيد 13 لقبًا، يليه النور بعشرة، ثم مضر بستة، فيما تُوِّج الأهلي باللقب مرَّتين، وحصد كلٌّ من القارة والصفا لقبًا واحدًا.