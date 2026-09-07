جائزة الأميرة صيتة تكرّم 30 فائزا

كرمت جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي 30 فائزًا بجوائزها الاجتماعية لعام 2026، وذلك خلال الحفل الذي جرى مساء الأحد في الرياض برعاية المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، وبحضور الأمير سعود بن فهد بن عبد الله، عضو مجلس أمناء الجائزة نائب رئيس اللجنة التنفيذية، وحضور نخبة من قادة المجتمع والمهتمين بالعمل الاجتماعي والإنساني.

وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الجوائز الاجتماعية الست «المواطنة المسؤولة، أم الجود، تنسيق، تحفيز، صيتاثون، امتنان» ودورها في تحفيز وتكريم الأفراد والمؤسسات المتميزة في العمل الاجتماعي وتعزيز ثقافة العمل الاجتماعي المستدام، وإسهامها في دعم النسيج الوطني عبر مبادرات نوعية ومبتكرة.

بعد ذلك، ألقى الأمير سعود بن فهد عضو مجلس أمناء الجائزة نائب رئيس اللجنة التنفيذية، كلمةً هنأ فيها الفائزين على ما قدموه للمجتمع من عطاء ومبادرات نوعية، مؤكدًا أن الجوائز الاجتماعية تمثل رسالة وفاء وتقدير لكل من جعل خدمة المجتمع نهجًا ثابتًا في مسيرته، ودليلًا على ما توليه السعودية من عناية خاصة لدعم المبادرات الرَّائدة التي تعزز جودة الحياة وتكرّس قيم التعاون والتكافل.

وأضاف أن هذه الجوائز جاءت ثمرة جهد مؤسسي منظّم، يحرص على وضوح الرؤية ودقة العمل، ويقيس أثر المبادرات لضمان استدامتها، بما يدعم مكانة وطننا في ريادة العمل الاجتماعي.

بدوره، أشار الدكتور فهد المغلوث الأمين العام للجائزة، إلى أن الأوطان العظيمة لا تُقاس بالإنجازات بعددها، بل بعمق أثرها، وقال: «ليس أجمل من وطنٍ يصنع الإنجاز، إلا وطنٌ يحتفي بصُنّاعه، ويكرّم من جعلوا من العطاء رسالة، ومن المسؤولية الاجتماعية نهجًا، ومن خدمة الإنسان شرفًا».

وأكد المغلوث، أن الجوائز الاجتماعية تحتفي بثقافةٍ وطنيةٍ جعلت من العطاء قيمة، ومن المبادرة مسؤولية، ومن الأثر معيارًا للتميز، في وطنٍ جعل الإنسان محور التنمية وأعظم ثرواته، مضيفًا أن ما نشهده من مبادراتٍ وإنجازاتٍ مشرّفة هو ـ بفضل الله ـ ثمرةُ الدعم الكريم الذي توليه قيادتنا الرشيدة لكل ما يعزز العمل الاجتماعي، إيمانًا بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الوطن.

وفي ختام كلمته، أعلن المغلوث عن فتح باب الترشح للجائزة الكبرى في دورتها الرابعة عشرة لعام 2026 تحت عنوان: «تنمية الإنسان وتعزيز التماسك المجتمعي والولاء الوطني»، وفتح باب الترشح لجائزتي المواطنة المسؤولة في دورتها السادسة وصيتاثون في دورتها الرابعة.

واختتمت فقرات الحفل بتكريم الفائزين بالجوائز الاجتماعية، حيث فاز في جائزة «امتنان» أ. إحسان صالح طيب في فرع «وقار»، وأ. صالح بن عبد الله السيد في فرع «رِفعة».

وفي جائزة «تحفيز» في دورتها الرابعة، فازت هيئة تطوير منطقة عسير عن مبادرة: «أجاويد»، أما في جائزة «تنسيق» في دورتها الخامسة، فازت مدارس علم وبناء الأهلية عن المجال التعليمي، وجمعية الأشخاص الاستثنائيين لخدمة ذوي الإعاقة عن المجال الخيري.

وفي جائزة «أم الجود» في دورتها السابعة، فاز الدكتور هاني طلال الجهني في مجال التوعية بالصحة العامة والنفسية، فيما فاز في جائزة «المواطنة المسؤولة» في دورتها الخامسة في فرع المرحلة الثانوية، فهد الدوسري من ثانوية الفيصلية للموهوبين، عن مبادرة «السوار الذكي لذوي الاحتياجات الخاصة»، وحلّ ثانيًا سلمان الرويلي من ثانوية السلام النموذجية الأهلية عن مبادرة «Social-steps»، وثالثًا درر خالد من ثانوية الأندلس التعليمية عن مبادرة «اختراع في مجال الهندسة الطبية».

وفي المرحلة المتوسطة، تصدّرت الفائزين دان الوقداني من متوسطة التعلم الذكي الأهلية عن مبادرة «خطوة أمل»، وحلّت ثانيًا تولين العنزي من متوسطة تحفيظ القران الكريم بعرعر عن مبادرة «رشد»، ثم ورد الشمردل من مدارس رياض الصالحين الأهلية عن مبادرة «مهارات تصميم الجرافيك».

أما في المرحلة الابتدائية، فكان المركز الأول من نصيب همس السليم من مدارس رؤية المستقبل الأهلية عن مبادرة «قارئ الشفاه الذكي»، وحلّ ثانيًا رنيم الفويرس من ابتدائية رؤية المستقبل الدولية عن مبادرة «رحلة ألوان مستدامة لحماية بيئتنا»، والمركز الثالث من نصيب لينا الشريف من الابتدائية الثالثة والعشرون بمكة المكرمة عن مبادرة «تعزيز حب التعلم والابتكار».

وجرى تكريم الفائزين في البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية «صيتاثون» في دورته الثالثة، والصدارة لفريق «جامعة حائل»، عن مبادرة «غرس نيشن»، وحل ثانيًا فريق «جامعة الملك خالد» عن مبادرة «الصوت يلون المكان»، وأخيرًا فريق «جامعة طيبة»، عن مبادرة «إلهام».