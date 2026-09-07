الفتح يستعيد الحسن بعد 6 أعوام

استعاد نادي الفتح خدمات علي الحسن، لاعب الوسط، قادمًا من النصر، الأحد، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت «الرياضية» أشارت، 26 أغسطس الماضي، إلى موافقة إدارة النصر على انتقال الحسن إلى الفتح قبل إتمام إجراءات الصفقة رسميًّا.

ويعود الحسن إلى النادي الأحسائي بعد ستة أعوامٍ من رحيله، إذ تدرَّج في فئاته السنية حتى وصل إلى الفريق الأول قبل أن يتحوَّل إلى النصر عام 2020.

وخاض لاعب الوسط 222 مباراةً خلال مسيرته، سجل فيها ستة أهدافٍ، وصنع 11 بإجمالي عشرة آلاف و485 دقيقةَ لعبٍ.

وأصبح الحسن الصفقة الـ 12 للفتح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد الروماني ميهاي ليكساندرو، والغاني كينيدي بواتينج، وعبد الرحمن الخيبري، والهولندي روبن كيلدر، ووليد العنزي، وعبد الإله الخيبري، والسلوفاكي لوكاش هاراسلين، والإيفواري ويلفريد كانجا، والبرازيلي سوريسو، والسلوفيني أدريان شيمبر، والمغربي حسام الصادق.