حتى 2028.. غريب مستمر مع النصر

وقَّع عبد الرحمن غريب، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، عقدًا جديدًا مع ناديه يمتدُّ حتى صيف 2028.

وانتهى عقد غريب مع شركة نادي النصر بعد ختام الموسم الماضي. وفي آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية، منحه «الأصفر» عقدًا جديدًا لموسمين.

وأظهرت صورٌ، بثَّها المركز الإعلامي للنادي مساء الأحد، توقيع غريب والبرتغالي سيماو كوتينيو، المدير الرياضي، العقد الجديد للجناح، البالغ من العمر 29 عامًا، في حضور البرتغالي جوزيه سيميدو، الرئيس التنفيذي.

وتُوِّج اللاعب مع الفريق العاصمي بالدوري الموسم الماضي، وكأس الملك سلمان للأندية العربية في انطلاقة موسم 2023ـ2024، ولعِب لصالحِه أكثر من 130 مباراةً، محرزًا 20 هدفًا، فيما صنع 28.

وانتقل غريب إلى النصر خلال صيف 2022 قادمًا من الأهلي، الذي صعَّده من الفئات السنية إلى الفريق الأول خلال موسم 2017ـ2018.