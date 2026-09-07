في الرمق الأخير.. اليوفي يفلت من خسارة ميلان

فرّط فريق ميلان الأول لكرة القدم بفرصة السير على خطى جاره إنتر حامل اللقب وروما والمحافظة على سجله المثالي، بتلقيه هدف التعادل أمام مضيفه وغريمه يوفنتوس 1ـ1 في الرمق الأخير الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وبدا أن «روسونيري» سيواصل بدايته المثالية بقيادة مدربه الجديد البرتغالي روبن أموريم، بحثًا عن تعويض إخفاق الموسم الماضي حين فرّط بالمشاركة في دوري الأبطال في المتر الأخير، على غرار يوفنتوس الذي يغيب أيضًا عن المسابقة القارية الموسم الجاري، بعدما حلا في المركزين الخامس والسادس تواليًا.

لكن المدافع فيديريكو غاتي جنّب يوفنتوس هزيمة أولى في الدوري أمام منافسه منذ سقوطه على أرضه 0ـ2 في مايو 2023 بإدراكه التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع، وذلك بعدما تقدم فريق أموريم في الدقيقة 68 عبر البديل الشاب ألفادجو سيسيه.

وفي ظل الإصابات الكثيرة التي يعاني منها وأبرزها لنجمه التركي كينان يلديز، بدأ يوفنتوس اللقاء بإشراك الوافد الجديد ابن الـ18 عامًا البوسني كريم علايبيجوفيتش أساسيًا، بجانب لاعبه الجديد-القديم الفرنسي راندال كولو مواني والأرجنتيني نيكو جوانزاليس، إضافة إلى البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو في خط المقدمة.

وفي الجهة المقابلة، بدأ لاعب يوفنتوس السابق الفرنسي أدريان رابيو أساسيًا للمرة الأولى الموسم الجاري، ليلعب بجانب الوافدين الجديدين البرتغالي جونزالو راموش والبلجيكي دييجو موريرا، إضافة إلى المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش.