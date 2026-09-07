تمهيدي إفريقيا.. انتصار بيراميدز والمغرب وتعادل المولودية

سجل فريق بيراميدز المصري الأول لكرة القدم هدفين في الشوط الأول، ليفوز 2ـ0 على مضيفه جور ماهيا الكيني ضمن ذهاب الدور ​التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، بينما تعادل مولودية الجزائر دون أهدافٍ مع نيجيليك ، الأحد.

وحقَّق المغرب الفاسي فوزًا كبيرًا 4ـ1 على ضيفه رحيمو من بوركينا فاسو، ليضع قدمًا في الدور المقبل للمسابقة الإفريقية الأبرز للأندية.

ومنح وليد الكرتي بيراميدز، بطل إفريقيا 2025، التقدُّم في الدقيقة 5 بتسديدةٍ ‌من داخل منطقة ‌الجزاء بعد أن تابع تصويبة ​زميله مصطفى ‌فتحي ⁠المرتدة ​من حارس ⁠جور ماهيا.

وأحرز محمود صابر هدف ضمان الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدةٍ قويةٍ بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وعلى الرغم من سيطرته على الكرة إلا أن جور ماهيا افتقر للدقة أمام المرمى، ليفشل في هز شباك بيراميدز، الذي ⁠اعتمد على الهجمات المرتدة في أغلب فترات ‌اللقاء، ليعود بفوزٍ ‌ثمينٍ من كينيا، ويقترب من ​التقدُّم في دوري أبطال إفريقيا.

وفي ‌ختام مباريات اليوم، افتتح آدم بريكة أهداف ‌المغرب الفاسي حيث سجل هدفًا في الدقيقة 7 عبر تسديدةٍ منخفضةٍ، ليفرض صاحب الأرض هيمنته مبكِّرًا.

وأضاف سليمان علوش الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد أن انطلق من ‌الجانب الأيسر بشكلٍ رائعٍ، وأطلق تسديدةً، استقرَّت في الزاوية البعيدة.

وقلَّص الفريق الزائر النتيجة ⁠عقب ⁠ساعةٍ من اللعب عبر رودريج كيري، لكنَّ المغرب الفاسي استعاد تقدُّمه بفارق هدفين في الدقيقة 72 بواسطة ديفين تيتوس.

واختتم كريستوفر إيباي أهداف الفريق قبل 14 دقيقةً من النهاية بعد أن سيطر على الكرة داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدةً قويةً.

وفي وقتٍ سابقٍ، حافظ مولودية الجزائر على شباكه نظيفةً، وتعادل دون أهدافٍ مع مضيفه نيجيليك في النيجر في المباراة الأولى ​للمدرب خالد بن يحيى.

وتُلعَب ​مباريات العودة 12 و13 سبتمبر الجاري.