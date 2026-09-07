باريس يسقط مارسيليا

مُني فريق مارسيليا الأول لكرة القدم بقيادة برونو جينيزيو، مدربه الجديد، بهزيمته الثانية تواليًا بعد الأولى أمام موناكو في الدوري الفرنسي، إذ سقط أمام باريس أف سي 2ـ3، الأحد.

وتقدَّم الضيوف بعد 23 ثانيةً فقط، ليُسكتوا جماهير ملعب فيلودروم عندما توغل الإيطالي لوكا كوليوشو، الظهير الأيسر، خلف المدافعين، ومرَّر الكرة عرضيةً إلى سينايوكو الذي أسكنها الشباك.

وهذا أسرع هدفٍ في الدوري الفرنسي منذ أبريل 2024 حينما سجل وسام بن يدر لموناكو على ليون.

وعادلَ مارسيليا النتيجة في الدقيقة 8 عندما استغل الجزائري أمين جويري تمريرةً خاطئةً من أداما كامارا، ليسجل هدفه الثالث في الدوري الموسم الجاري.

وأعاد سينايوكو التقدُّم لباريس بعد 11 دقيقةً برأسيةٍ من عرضيةٍ لبابلو باجيس، لكنَّ النادي الجنوبي عادلَ النتيجة مجدَّدًا بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما سدَّد غويري كرةً قويةً من مسافةٍ قريبةٍ في زاويةٍ ضيقةٍ «53».

وضغط مارسيليا بحثًا عن هدف الفوز، لكنَّ تسديدة النيجيري موسيس سيمون اصطدمت بذراع الإنجليزي سي جيه إيجان رايلي، ليحتسب الحكم ركلة جزاءٍ لصالح باريس بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

ونفذ سينايوكو الركلة بنجاحٍ «86»، ليكمل ثلاثيته، ويضمن البداية الرائعة لرجال روسينيور قبل مباراة أمام ليون على أرضهم، الأسبوع المقبل.