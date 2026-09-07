التعاون يوقع 3 مواسم مع الهليل ومحنشي والغامدي

حسم نادي التعاون ثلاثةَ تعاقداتٍ محليةً، الأحد، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، دعمًا لفريقه الأول لكرة القدم، مُوقِّعًا لمدة ثلاثة مواسمَ مع إبراهيم محنشي وفارس الغامدي، لاعبَي الوسط، والمدافع ناصر الهليل، في وقتٍ أعار فيه الجناح فهد الرشيدي إلى الخليج.

وأعلن «سكري القصيم» عن ضمِّه محنشي من القادسية، والغامدي من الاتفاق، والهليل من النجمة، ومنحت الإدارة كلًّا منهم عقدًا يمتدُّ حتى صيف 2029 مع أفضلية التجديد موسمًا آخرَ.

وبرزَ الغامدي والهليل خلال الموسم الماضي، وسجَّل محنشي حضورًا دائمًا من موقع اللاعب البديل، خاصَّةً ضمن الدور الثاني.

إلى ذلك، أعلن التعاون عن إعارته فهد الرشيدي، جناح الفريق الأول، إلى الخليج لموسمٍ واحدٍ.

واستعاد النادي، مطلع العام الجاري، الرشيدي بعد علاقةٍ تعاقديةٍ بينهما دامت من 2019 إلى 2023 وأنهاها انتقاله إلى الأهلي.

وعقِب عودته، لعِب الجناح 14 مباراةً لصالح الفريق، ثلاثٌ منها ضمن الموسم الجاري.