فينالدوم يعود إلى «روشن» عبر الاتحاد

عاد النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط المخضرم، إلى دوري روشن السعودي من بوَّابة نادي الاتحاد، مساء الأحد، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

وأعلن النادي، عبر مركزه الإعلامي، التعاقد مع اللاعب، البالغ من العمر 35 عامًا، لمدة موسمٍ واحدٍ، سيكون الرابع له في الدوري بعد ثلاثةٍ مع الاتفاق.

ومثَّل فينالدوم الاتفاق في 101 مباراة، محرزًا له 38 هدفًا، فيما صنع 17. وعلى صعيد «روشن»، لعِب 96 مباراةً، سجّل خلالها 36 هدفًا، وصنع 16.

ويمتلك الهولندي، الذي لعِب 96 مباراةً دوليةً، مسيرةً حافلةً في أوروبا حيث مثَّل ليفربول ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وإيه إس روما الإيطالي، وفينورد وأيندهوفن في بلاده.