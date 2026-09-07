الاتحاد البلجيكي: الشفافية تمنع دعم إنفانتينو

قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، عدم دعم ترشح جياني إنفانتينو، لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» وفق ما أعلنه، الإثنين، معربًا عن أسفه لما وصفه بـ«غياب الشفافية» ووجود خلل في الحوكمة داخل الهيئة الكروية العليا.

وأصدر الاتحاد البلجيكي بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا»، ننتظر إجابات واضحة بشأن آلية اتخاذ القرار المتعلقة بمشروع إنفانتينو الذي تم التخلي عنه لاحقًا والذي كان يقضي بوضع عائدات كأس العالم ضمن شركة مفتوحة أمام المستثمرين من القطاع الخاص».

وطالب الاتحاد في بيانه بـ«شفافية كاملة وتوضيحات واضحة» بشأن قضية البطاقة الحمراء التي تلقاها الأمريكي فولارين بالوجون خلال كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة.

وطُرد بالوجون خلال مباراة دور الـ32 أمام البوسنة والهرسك، وكان من المفترض أن يغيب عن مواجهة بلجيكا في ثمن النهائي، لكن الإيقاف أُلغي.

وقالت باسكال فان دام، رئيسة الاتحاد البلجيكي: «بعد شهرين على الواقعة، نرى أن أسئلتنا لا تزال حتى اليوم بلا إجابات، طلبت من «فيفا» إدراج ملف بالوجون على جدول أعمال الاجتماع المقبل للمجلس، المقرر 15 أكتوبر المقبل».

وأكد متحدث باسم «فيفا» الأحد ترشح إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الهيئة الكروية العليا في انتخابات مارس 2027، ليكون حتى الآن المرشح الوحيد المعلن.

وحذت بلجيكا بذلك حذو اتحادات أوروبية أخرى سحبت بدورها دعمها من إنفانتينو، بينها السويد، إسكتلندا، وإيطاليا.

ويشهد عالم كرة القدم منذ أسابيع انقسامات حادة بشأن طريقة إدارة «فيفا»، إذ يتهم معارضو إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي بأنه أعد مشروع إنشاء شركة تجارية مفتوحة للمستثمرين من القطاع الخاص من دون إجراء مشاورات مسبقة.

وأمام سيل الانتقادات، تراجع إنفانتينو الذي يتولى رئاسة «فيفا» منذ 2016 سريعًا عن مشروعه، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لوضع حد للجدل.

ووجهت الاتحادات القارية الأوروبية «يويفا» وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» والآسيوية في مطلع أغسطس الماضي، رسالة مشتركة إلى عائلة كرة القدم كشفت خلالها عن رفضها لنهج رئيس «فيفا».

في المقابل، حظي إنفانتينو بدعم من الاتحاد الإفريقي للعبة «كاف»، فضلًا عن دعم جزء من اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول»، إلى جانب اتحادات أخرى.

وفي حال إعادة انتخابه، سيواصل إنفانتينو قيادة كرة القدم العالمية حتى 2031.

ويُنظر إلى الكندي فيكتور مونتاجلياني، رئيس اتحاد «كونكاكاف»، على نطاق واسع باعتباره المنافس الأبرز للترشح ضد إنفانتينو، بينما استبعد السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس «يويفا»، نفسه من المنافسة.

وبصفته المرشح المعلن الوحيد حتى الآن للانتخابات المقررة في الرباط، سيحتاج إنفانتينو إلى أغلبية بسيطة من أصوات الاتحادات الأعضاء في «فيفا» وعددها 211، لتمديد ولايته التي بدأت 2016 وجُددت في 2023.

ويتعيّن تقديم طلبات الترشح للانتخابات المقبلة بحلول 18 نوفمبر المقبل.