هارتوخ ينقذ منافسه في سباق الصين

توجه البريطاني أولي ميلروي، سائق فريق «إيه.إيه. آي موتورسبورت»، بالشكر إلى منافسه لوك هارتوخ، على إنقاذ حياته، ​بعد أن توقف السائق الهولندي، وسحبه من سيارة فيراري مشتعلة خلال سباق بطولة الصين للسيارات الرياضية، المنظم في شنغهاي.

وكتب ميلروي على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام »: «مازلت على قيد الحياة، ويرجع الفضل في ذلك بالكامل إلى رجل واحد»، واصفًا كيف ترك هارتوخ سيارته، وهرع لمساعدته ⁠قبل وصول فرق الطوارئ.

وأضاف السائق البريطاني ميلروي: «لا ‌أتذكر أي ‌شيء في الفترة بين ​30 ثانية قبل الحادث ‌وساعة بعده، لكني سأتذكر عمله ‌الشجاع المذهل طوال حياتي».

وأوضح هارتوخ أنه تصرف مع حادث منافسه بدافع الغريزة، متابعًا: «عندما رأيت سيارة تتحول إلى كرة نارية ضخمة، لم أفكر لحظة ‌واحدة. بناء على ما رأيته، كنت أعتقد حقًا أن ⁠السائق ⁠قد لا يتمكن من الخروج بنفسه، توقفت وخرجت من سيارتي وتوجهت نحو سيارته، لم يراودني أيّ شك للحظة واحدة، كان الأمر مخيفًا».

وتعرض ميلروي لحادث تصادم شمل عدة سيارات في اللفة السابعة من السباق، ‌وأصيب بكسور ‌في خمسة ضلوع، ​وكسر ‌آخر ⁠في الترقوة، ​وكسر في اليد ⁠وإصبع وكدمة في الرئة.

وانتقد فريق ميلروي، «إيه.إيه. آي موتورسبورت»، طريقة التعامل مع ​الحادث، كاشفًا عن عدم مشاركتهم ​في السباقات التي تنظم في الصين.

وأعلن منظمو السباق عن بدء التحقيق في الحادث، مبينين أنهم يعالجون أوجه القصور في إدارة السباق، والاستجابة لحالات الطوارئ، وعمليات الإنقاذ، والدعم الطبي.