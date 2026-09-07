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حصة أخيرة

2026.09.07 | 02:52 pm
انتظم لاعبو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، في حصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة بورتو البرتغالي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (رويترز)
حصة أخيرة

حصة أخيرة

حصة أخيرة

حصة أخيرة

حصة أخيرة