حصة أخيرة

انتظم لاعبو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، في حصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة بورتو البرتغالي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (رويترز)