نسرين: النصر يريد الفوز بكل شيء

أكدت الجزائرية نسرين بهلولي، لاعبة وسط فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات، أنهن بدأن الموسم بصورة قوية، بعد التتويج بلقبي بطولة أندية غرب آسيا والسوبر السعودي، مشيرة إلى أن العمل الجاد خلال فترة الإعداد كان أحد أبرز أسباب هذه البداية.

وحقق فريق النصر لقب كأس السوبر السعودي للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه على نظيره الهلال 4ـ1 في المباراة النهائية التي جرت السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وقالت لـ«الرياضية» بهلولي التي تحمل الجنسية الفرنسية : «بدأنا الموسم بشكل جيد جدًا، وخضنا فترة إعداد قوية، وكنا مستعدات لكل شيء، وعملنا بجد جميعًا، لذلك بدأنا المنافسات بمستوى عالٍ جدًا».

وعن تسجيلها في نهائي السوبر وحصولها على جائزة أفضل لاعبة، أوضحت: «دائمًا ما يكون شعورًا رائعًا أن أسجل أو أحقق لقبًا على المستوى الشخصي، لكن كل ذلك بفضل فريقي وزميلاتي، فهذا الإنجاز ليس لي وحدي، بل هو لقب وإنجاز لجميع اللاعبات».

وكشفت بهلولي عن أن تجربتها مع النصر أسهمت في تطورها، وقالت: «أصبحت أكثر نضجًا في طريقة لعبي وعلى المستوى الشخصي أيضًا، وتعلمت كيف أطور أسلوبي في اللعب، وهذا أسهم في تكوين اللاعبة التي أصبحت عليها اليوم».

وعن الفوارق بين تجربتها الأوروبية والسعودية، قالت: «بدأت مسيرتي في أوروبا، وبالتأكيد كرة القدم هناك أكثر تطورًا ومستواها أعلى، لكنني أمضيت الآن ثلاثة أعوام في السعودية، وبدأت أرى تغييرات كبيرة جدًا، وأعتقد أن كرة القدم هنا أصبحت تقترب أكثر فأكثر من المستوى الأوروبي».

وحول دورها داخل منظومة النصر، أوضحت: «دوري بسيط، وهو أن أقدم أفضل ما لدي، وأن أساعد فريقي وزميلاتي، وأن أحاول التطور معهن من أجل المستقبل».

واختتمت بهلولي حديثها بالكشف عن سقف طموحاتها مع النصر، قائلة: «أهدافي المقبلة هي الفوز بكل شيء الموسم الجاري مع النصر، أما هدفي الشخصي فهو أن أكون الأفضل وأن أقدم أفضل ما لدي من أجل فريقي».