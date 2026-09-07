الحزم يوقع مع ستانيك

أعلن نادي الحزم التوقيع مع الدولي التشيكي جيندرتش ستانيك، حارسًا للفريق الأول لكرة القدم، دون الكشف عن مدة العقد بحسب ما نشره حساب النادي في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة، الإثنين.

وكتب النادي: «عند آخر الخطوط تبدأ الحماية، جيندرتش ستانيك حزمـاوي».

ويمتلك ستانيك «30 عامًا» تجربة طويلة مع عدد من الأندية بدءًا بسبارتا براغ ثم ايفرتون وهايد إف سي الإنجليزيين، إضافة إلى فكتوريا بلزن التشيكي قبل أن ينتقل الى سلافيا براغ موسم 2024.

ورفقة منتخب بلاده تدرج جيندرتش من منتخب 16 عامًا عبر فئاته المختلفة وصولًا إلى المنتخب الأول والذي لعب معه 14 مباراة وانضم في بطولة كأس العالم 2026 إلى قائمة المنتخب لكنه لم يشارك في أي مباراة.