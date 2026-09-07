أرتيتا: الثقة والعزيمة سر عودتنا

أوضح الإسباني ميكل ‌أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن أداء «المدفعجية» في الفوز 2ـ1 على تشيلسي، أظهر قدرة اللاعبين على أن يصبحوا أفضل حتى من التشكيلة التي فازت ​بالدوري الممتاز الموسم الماضي.

وقال أرتيتا للصحافيين، بعد نهاية المباراة: «أعتقد ‌أنه كان أداءً ‌استثنائيًا، استمتعت بكل دقيقة من المباراة من ​البداية ‌إلى ⁠النهاية، على الرغم من ​أن ⁠البداية كانت صعبة، رد فريقي بطريقة مذهلة، الثقة بالنفس، العزيمة، والمستوى الذي أريد أن أرى اللاعبين يقدمونه باستمرار، كل ذلك كان رائعًا، هذا مؤشر لنا على مدى قدرتنا على الأداء بمستوى أعلى حتى من الموسم الماضي، والأمر يعتمد على حفاظنا على هذه الرغبة واستمرارها».

وسجل كاي هافرتس، والقائد مارتن أوديجارد هدفي الفوز، بعد أن افتتح مورجان روجرز، التسجيل لتشيلسي في الدقيقة الثانية، ليحقق أرسنال بذلك العلامة الكاملة بعد ثلاث مباريات.

ولم يعزز أرسنال خياراته الهجومية في فترة انتقالات هادئة نسبيًا، شهدت رحيل الثنائي البرازيلي ⁠جابرييل جيسوس، وجابرييل مارتينيلي، إضافة إلى لياندرو تروسار.

وأشار المدرب الإسباني إلى مستوى أوديجارد، الذي بدأ يستعيده بعد المعاناة من الإصابات الموسم الماضي، مضيفًا: «أوديجارد لديه ما يثبته بعد الموسم الماضي الذي غاب فيه عن الكثير من المباريات، عندما يحدث ذلك، كاي كذلك، وبوكايو كذلك، فقد افتقدنا الكثير من اللاعبين الهجوميين ‌الموسم الماضي لفترات طويلة جدًا، لا أعرف كم مرة لعب هذان اللاعبان معًا خلال العام الماضي، لكن على الأرجح ⁠لم يكن ⁠ذلك كثيرًا، وعندما تبدأ في الشعور بالتناغم بينهما وما يمكنهما تقديمه، فإن ذلك أمر جيد».

وأصبح أرسنال ومانشستر سيتي الآن الفريقين الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة في الدوري الموسم الجاري، في حين عاد تشيلسي بقيادة تشابي ألونسو، المدرب الجديد إلى أرض الواقع بعد بداية قوية، إذ تعثر الفريق للمرة الأولى تحت قيادة الإسباني.

واستقبل تشيلسي سبعة أهداف في ثلاث مباريات، بينما يبدو الفريق خطيرًا في الهجوم، فمن الواضح أن عليه تحسين مستواه دفاعيًا، حسبما أكده ألونسو، متابعًا: «نريد أن نبدأ في الحفاظ على شباكنا نظيفة، وسوف يتحقق ذلك، اللاعبون ​ملتزمون بالعمل الجاد، ويدركون ​أننا في طريقنا للمنافسة في كل مباراة، لست سعيدًا لأننا لم نتمكن من حصد أي نقاط، لكن علينا أن نحافظ على هدوئنا ونواصل المسيرة».