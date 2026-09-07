انهيار ثلجي يودي بحياة 11 متسلقا

قُتل 11 متسلقًا وفُقد 6 آخرون جراء انهيار ثلجي على أحد أعلى جبال روسيا، وفق ما أعلنت فرق الإنقاذ، الإثنين.

وأصدر الفرع المحلي لوزارة الطوارئ الروسية بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «للأسف، قُتل 11 شخصًا، ولا يزال مصير 6 متسلقين مجهولًا».

وأضاف البيان: «عمليات البحث والإنقاذ تعوقها وعورة التضاريس وخطر وقوع انهيارات ثلجية أخرى».

وتلقى المنقذون بلاغًا عن انهيار ثلجي على جبل ميزيرجي، الذي يبلغ ارتفاعه نحو خمسة آلاف متر، قرابة الـ 05:00 مساء الأحد، بالتوقيت المحلي.

وأظهر مقطع فيديو لم يتسن التحقق من صحته نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي ما بدا أنها كتلة من الثلوج والجليد تهوي على أحد منحدرات الجبل في المنطقة.

وكان 33 متسلقًا في المنطقة وقت وقوع الانهيار، إذ تمكن 10 منهم من مغادرة المنطقة بأنفسهم، فيما أجلت فرق الإنقاذ 6 آخرين، وفق وزارة الطوارئ الروسية.

وفتح الادعاء العام الروسي تحقيقًا في شبهة إهمال جنائي.

ويقع جبل ميزيرجي قرب الحدود مع جورجيا، وهو ثامن أعلى جبل في روسيا.

وتحيط بالمنطقة غابات وأنهار جليدية، ما يجعلها وجهة رائجة لمحبي المشي لمسافات طويلة.