إنزاجي يبعد بوابري والعنزي عن نيوم

استبعد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الفرنسي سايمون بوابري عن قائمة الثمانية أجانب التي ستلعب مواجهة نيوم عند الـ 09:00 مساء الإثنين، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن المدرب أبعد بوابري، إلى جانب عبد الله العنزي عن قائمة المباراة وفق رؤيته الفنية.

ومن المنتظر أن يعقد إنزاجي اجتماعًا مرئيًا مع اللاعبين، قبل المغادرة إلى ملعب المباراة، لشرح التكتيك الفني والطريقة التي سينتهجها أمام نيوم، وإعلان القائمة الأساسية التي سيدخل بها المواجهة.

ويتصدر الهلال قائمة دوري «روشن» بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الخامسة.