بورتو جاهز

أجرى فريق بورتو البرتغالي الأول لكرة القدم، الإثنين، تدريبه الأخير قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا (رويترز)