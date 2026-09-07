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بورتو جاهز

2026.09.07 | 03:57 pm
أجرى فريق بورتو البرتغالي الأول لكرة القدم، الإثنين، تدريبه الأخير قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا (رويترز)
بورتو جاهز

بورتو جاهز

بورتو جاهز