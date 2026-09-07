القادسية يجهز العليوة قبل الأهلي

يشارك عبد العزيز العليوة، لاعب الوسط، في تدريبات فريق القادسية الأول لكرة القدم، الإثنين، بعد إعلان التعاقد معه رسميًا قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن العليوة سيدخل القائمة التي ستخوض مواجهة الأهلي، الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من دوري «روشن»، على أن يحدد الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب الفريق، أمر مشاركته أساسيًا أو يضعه على دكة البدلاء.

وبرز العليوة «19 عامًا» وصنف على أنه أحد المواهب السعودية الصاعدة، إذ تدرّج في صفوف النصر، وخاض تجربة على سبيل الإعارة مع الاتفاق، قبل أن ينتقل إلى الخلود، ومنه إلى القادسية.

وأنهت إدارة القادسية التعاقد مع العليوة، قادمًا من الخلود لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد حتى 2030، ووقع العقد بحضور الإسكتلندي جيمس بيسجروف الرئيس التنفيذي لشركة النادي، والإسباني كارلوس أنتون المدير الرياضي.

وقدم العليوة مستويات لافتة بقميص الخلود الموسم الماضي، وتُوّج بجائزة أفضل لاعب واعد في الموسم ذاته، وأسهم مع الفريق في تسجيل 4 أهداف، وصنع هدفين، وحصد جائزة أفضل لاعب واعد الشهرية أربع مرات.