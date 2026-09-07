نكودو سلاح أبها أمام النصر

ينخرط الكاميروني جورج كيفن نكودو في تدريبات فريق أبها الأول لكرة القدم، الإثنين، استعدادًا لمواجهة النصر، الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي على ملعب «الأول بارك» في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة النادي الجنوبي تعتزم إعلان التعاقد مع الجناح الكاميروني، الإثنين، قادمًا من الدرعية بعد أن أكملت كافة المستندات قبل إغلاق فترة التسجيل، مساء الأحد، فيما يسعى الجهاز الفني إلى تجهيزه للمشاركة أمام النصر.

وكانت «الرياضية» نشرت الأحد، وفق مصدر خاص أن إدارة أبها اتفقت مع نظيرتها في الدرعية، على ضم نكودو قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، على أن يخضع للفحص الطبي قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي.

وذكرت «الرياضية» في 25 أغسطس الماضي أنَّ النادي الجنوبي يترقب مصير نكودو مع الدرعية، تمهيدًا لبدء التفاوض معه في حال رغبة إدارة ناديه بالاستغناء عن خدماته.

وانضم نكودو إلى صفوف الدرعية في صيف 2025 قادمًا من ضمك، وخلال موسمه الأول لعب الكاميروني 18 مباراة، أحرز خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلها، وفي الموسم الجاري شارك في مواجهتين ضد الأهلي والحزم في دوري «روشن»، وكذلك أمام النصر في مسابقة كأس الملك، ولم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.