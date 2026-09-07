أبها يجدد الثقة في بوريتش

جدد سعد الأحمري، رئيس نادي أبها وأعضاء مجلس إدارته الثقة بالكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني المساعد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن مجلس إدارة النادي الجنوبي عقدت اجتماعًا مع الجهاز الفني بحضور اللجنة الفنية الخاصة باختيار اللاعبين من أجل مناقشة الأمور الفنية والنتائج السلبية التي حققها الفريق في أول خمس مواجهات في الدوري والخروج من بطولة كأس خادم الحرمين في دور الـ 32 من أمام العروبة بركلات الترجيح.

وشهد اليوم الأخير قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الأحد تدعيم صفوف الفريق بثلاث صفقات جديدة بعد التعاقد مع ماتيو بوريل وحسام كرشمي وعمار اليهيبي.

ويواجه أبها مضيفه النصر، الأربعاء، على ملعب «الأول بارك» في الرياض ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

ويحتل أبها المركز الـ 18 في سلم ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة من أربع خسائر وتعادل وحيد أمام الخليج 1ـ1 ضمن الجولة الثالثة.