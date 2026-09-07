مبابي: تتويجي بالكرة الذهبية طبيعي

عدّ الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، وقائد منتخب «الديوك»، أنه من الطبيعي أن يراه الناس مرشحًا محتملًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية العام الجاري، ولا سيما بعد الذي حققه في مونديال 2026.

وقال مبابي في مؤتمر صحافي، عُقد الإثنين، برفقة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق، قبل مواجهة الريال وإنتر ميلان الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء: «أعتقد أنه عندما تلعب لريال مدريد، وهو أفضل نادٍ في العالم، فمن الطبيعي أن يربطك الناس بهذا النوع من الجوائز، سواء الجماعية أو الفردية، الكثير من الناس، عندما يروني في الشارع، يتحدثون ليّ عن الكرة الذهبية، والكثيرون يرونني مرشحًا محتملًا للفوز بها».

وأضاف النجم الفرنسي: «بالطبع صنعت الكثير من التاريخ الصيف الجاري في أهم مسابقة رياضية، لكن سنرى، لا يزال هناك الكثير من الوقت، والناس أحرار في التصويت لمن يعتقدون أنه أفضل لاعب في العالم».

وسجل مبابي 10 أهداف في المونديال، الذي نُظم في أمريكا الشمالية، وتوج بالحذاء الذهبي خلال مشوار بلاده إلى دور نصف النهائي، رافعًا رصيده الإجمالي إلى 22 هدفًا في كأس العالم، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للبطولة.

ولم يسبق لمبابي، صاحب الـ27 عامًا، أن فاز بالكرة الذهبية التي تُمنح سنويًا لأفضل لاعب في العالم.

ومنذ انضمامه إلى ريال عام 2024، سجل اللاعب الفرنسي الكثير من الأهداف، لكن النادي فشل في إحراز أيّ لقب كبير.

ويبدأ ريال مشواره نحو لقبه الـ16 في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، عندما يستضيف إنتر الإيطالي.

وخلال أول عامين لمبابي في مدريد، بدا الفريق غير متوازن في ظل وجود عدد كبير من النجوم، منهم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويرى كثير من جماهير الريال، أن مبابي وفينيسيوس لا يقدمان مساهمة كافية في العمل الجماعي، خلافًا لعثمان ديمبيليه، في باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا في الموسمين الماضيين، والبرازيلي رافينيا في برشلونة الإسباني.

ووافق مبابي الجماهير في هذه الآراء، متابعًا: «علينا أن نتحسن، لا أحب المقارنات لأني أعتقد أني أفعل الكثير من الأمور التي لا يؤديها الآخرون».

من جهته، أوضح المدرب البرتغالي أنه يفضل أن يسجل مبابي أهدافًا أقل مقابل أن يعمل بجهد أكبر لمساعدة الفريق على إحراز الألقاب، ليبين له النجم الفرنسي أن التسجيل والألقاب لا يتعارضان، مكملًا: «سأقبل بـ30 هدفًا مع الألقاب، نعم، لكن، بالنسبة لي هذا جدل سخيف، أريد دائمًا تسجيل الأهداف والفوز بالألقاب، ليس عليك أن تختار، يمكنك فعل الأمرين معًا».

وتطرق مورينيو في المؤتمر ذاته إلى مواجهة الثلاثاء ضد إنتر، الفريق الذي قاده البرتغالي عام 2010 إلى ثلاثية دوري الأبطال والدوري والكأس المحليين، قبل أن يتركه بعدها بقليل للانضمام إلى ريال في مروره الأول بالنادي الملكي، قائلًا: «لم يعد هناك الكثير من الأشخاص من فترتي، لكن يسرني دائمًا أن أرى الناس، حتى إن لم أكن أعرفهم، أثناء المباراة، أريد الفوز، وهم يريدون الفوز، ولن يكون هناك وقت للتفكير في أمور من ماضٍ رائع».