النصر.. تقرير كومان ومارتينيز على طاولة آنج

يتسلم الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، التقرير الطبي الخاص بإصابة الفرنسي كينجسلي كومان، والإسباني إينيجو مارتينيز، وذلك قبل انطلاق التدريبات، الإثنين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن مارتينيز شعر بإصابة عضلية في التدريب الأخير قبل المغادرة إلى جدة لمواجهة الاتحاد ولم يشارك، فيما عانى كومان من آلام في العضلة الخلفية خلال المباراة.

وكانت «الرياضية» نشرت الأحد الماضي، وفق مصدر خاص، أن كومان سيجري كشفًا بالأشعة على العضلة الخلفية، سيحدد ما إذا كانت الإصابة شدًّا عضليًّا أم إحدى درجات التمزق.

واضطر المدرب الأسترالي آنج إلى استبدال كومان عند الدقيقة «60» من زمن المباراة، وحلَّ أيمن يحيى بديلًا عنه خلال المباراة التي خسرها فريقه 1ـ2.

إلى ذلك، يعود لاعبو الفريق إلى التدريبات، الإثنين، في «دار النصر» في الرياض، عقب راحة الـ24 ساعة التي منحت للجميع بعد العودة من جدة، على أن يفتح آنج، مدرب الفريق، ملف مواجهة أبها التي تلعب، الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من دوري «روشن».

ويحتل النصر المرتبة الثانية في الدوري برصيد 12 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الهلال، بعد تعثره بالخسارة 1ـ2 أمام الاتحاد السبت الماضي.