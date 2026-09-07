من هو حسام الصادق موهبة الفتح الجديدة؟

في مدينة الدار البيضاء أبصر المغربي حسام الصادق، لاعب وسط فريق الفتح الأول لكرة القدم الجديد النور في 30 يوليو 2005، نشأ في حي الحسنية الشعبي بمقاطعة بن امسيك، حيث فقد والده في طفولته المبكرة وعاش في كنف والدته التي تولت تربيته ومصاريفه بمفردها في ظروف معيشية صعبة.

يبلغ طوله 1.80 م ووزنه 73 كجم ويلعب بالقدم اليسرى في مركز الوسط الهجومي، وتقدر قيمته السوقية حاليًا بنحو مليون يورو.

بدأ يمارس كرة القدم في الأزقة الضيقة والملاعب الترابية مع أقرانه تحت إشراف مدرب محلي يدعى ميلود الذي رصد موهبته مبكرًا، ثم التحق بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم حيث اكتشف الأطباء إصابته بفقر دم حاد عولج منه وتابع تدريباته ودراسته هناك حتى 2024.

في 31 يناير 2024 وقع مع نادي اتحاد تواركة، وشارك للمرة الأولى بعد أسبوع في البطولة الاحترافية ضد المولودية الوجدية بالفوز 2ـ0، ثم شارك أساسيًا للمرة الأولى ضد الفتح الرباطي في المباراة التي انتهت بنتيجة 1ـ1، وسجل هدفه الاحترافي الأول في نهاية موسم 2023ـ2024 في الفوز 3ـ1 خارج الديار على أولمبيك آسفي، وشارك مع الفريق في عشرات المباريات مسجلًا أهدافًا وصنع عدة تمريرات.

مع منتخب المغرب تحت 20 عامًا شارك منذ 2022 وأسهم في الفوز بدورة اتحاد شمال إفريقيا تحت 20 عامًا في نوفمبر 2024 التي جرت في المغرب وأهلته إلى كأس الأمم الإفريقية للشباب 2025، واستدعاه المدرب محمد وهبي في أبريل 2025 للبطولة الإفريقية حيث ساعد المنتخب على بلوغ النهائي بالفوز على مصر 1ـ0 في 15 مايو 2025 واختير رجل المباراة وانضم للتشكيلة المثالية، ثم توج مع الفريق بكأس العالم تحت 20 عامًا 2025 في تشيلي.

انتقل في سبتمبر 2026 على سبيل الإعارة لموسم واحد إلى نادي الفتح السعودي بعد اجتياز الفحص الطبي في الأحساء، وارتدى قميص النادي.