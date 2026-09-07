البيشي يظهر في مواجهة الاتفاق

وضع الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم عبد العزيز البيشي ضمن قائمة الأسماء المغادرة إلى الدمام من أجل المشاركة أمام الاتفاق في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، السبت، على ملعب نادي الاتفاق، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المدرب الإيطالي استبعد البيشي عن مباراة الحزم ضمن الجولة الخامسة في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي السبت الماضي لعدم جاهزيته بعد تعاقده مع الفيصلي، الجمعة.



وتعد تجربة الفيصلي السادسة للبيشي، بعد انطلاقته مع الشباب، الذي انتقل إليه قادمًا من الفئات السنية في حطين موسم 2013، وفاز معه بكأسي الملك والسوبر السعودي في 2014، لينتقل بعدها معارًا إلى التعاون موسمًا واحدًا. وفي بداية موسم 2018ـ2019 بدأ البيشي مرحلة جديدة مع الفيصلي قبل الانتقال إلى الاتحاد في يناير 2019، ليحقق برفقته دوري روشن السعودي موسمي «2023» و«2025»، وكأس الملك «2025»، والسوبر السعودي «2023». وفي 2023ـ2024 أعاره الاتحاد إلى ضمك، وعاد إلى ناديه في الموسم التالي. وعلى المستوى الدولي، شارك البيشي بقميص المنتخب السعودي في 22 مباراة دولية، واستطاع تسجيل هدف واحد ضد العراق في بطولة «سوبر كلاسيكو» التجريبية في 2018.

ويحتل الفيصلي المركز الـ 18 في سلم الترتيب برصيد نقطتين من تعادلين وثلاث خسائر .