ميدان حائل.. افتتاح التسجيل في سباق الهجن

أعلنت إدارة ميدان حائل لسباقات الهجن، الإثنين، فتح باب التسجيل للمشاركة في سباقات الميدان لجميع الأعمار، ويستمر التسجيل لمدة أربعة أيام.

وأوضحت إدارة الميدان أن التسجيل سيكون إلكترونيًا عبر التطبيق الخاص مع إتاحة خدمة حذف وتعديل الشوط من خلال التطبيق.

ودعا الميدان ملاك الهجن والمشاركين إلى المبادرة بالتسجيل والاطلاع على الشروط والتعليمات المنظمة للسباقات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر التطبيق.