«الملاكمة والركل» يوقع اتفاقية في الذكاء الاصطناعي

أعلن الاتحاد السعودي للملاكمة والركل، الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «فت لايف» المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي في القطاع الرياضي وذلك على هامش معرض «ليب».

مثل الاتحاد السعودي في توقيع المذكرة الدكتور أحمد الشهري، المدير التنفيذي، ومثل شركة «فت لايف» المهندس محمد كعكعي، الرئيس التنفيذي.

وتأتي المذكرة ضمن خطة الاتحاد لتعزيز شراكاته مع شركات التقنية والمبتكرة والاستفادة من الحلول الحديثة من أجل تطوير رياضات الملاكمة والركل ومواكبة التحول التقني في القطاع الرياضي.