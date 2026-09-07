حتى نهاية سبتمبر.. أياكس يخسر خدمات باومان

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي في بيان، الإثنين، أن مدافعه آرون باومان سيغيب عن الملاعب حتى نهاية شهر سبتمبر بعد تعرضه لكدمة في عظمة الصدر والرئة جراء تدخل عنيف من روبن فان بوميل لاعب أيندهوفن السبت الماضي.

ونقل باومان البالغ من العمر 19 عامًا، إلى المستشفى بعد أن انقض عليه فان بوميل، نجل لاعب خط الوسط الهولندي السابق مارك فان بوميل، أثناء قفزه لمحاولة لعب ضربة رأس في وسط الملعب.

وأدى ذلك الحادث إلى مشادة شهدت إشهار أربع بطاقات صفراء، بما في ذلك واحدة لفان بوميل «22 عامًا». ومن المتوقع أن يخرج باومان من المستشفى، الإثنين.