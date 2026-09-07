الهلال يواجه نيوم بهجوم نصف المليار

تكتمل التركيبة الهجومية الجديدة لفريق الهلال الأول لكرة القدم المكوَّنة من الإنجليزي أولي واتكينز، رأس الحربة، والبرازيلي جابرييل مارتينيلي والهولندي كريسينسيو سامرفيل، الجناحين الأيمن والأيسر، في تشكيل «الأزرق» للمرة الأولى، بعدما قرَّر المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي الدفع بهم منذ البداية أمام نيوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وبعد دخوله بديلًا أمام الشباب في الجولة الماضية، يخوض مارتينيلي مباراته الأولى بصفةٍ أساسيةٍ، مطيحًا بزميله سلطان مندش، الجناح الأيمن، من التشكيل على خلاف اللقاءات الأربعة الأخيرة ضمن بطولة الدوري.

وأكمل البرازيلي أضلاع المثلث الهجومي الهلالي الجديد، الذي يقدِّر موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني قيمته السوقية بمبلغ يصل إلى 115 مليون يورو، ما يعادل نحو نصف مليار ريال سعودي.

وباستثناء دخول مارتينيلي على حساب مندش، لم تطرأ تغييرات أخرى على تشكيل اللقاء الماضي الذي فاز فيه الهلال على الشباب بهدفين نظيفين.

ويبدأ الهلال، الذي حقق العلامة الكاملة بـ 15 نقطةً، المباراة معتمدًا على المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، وأمامه المدافعون الأربعة من اليمين إلى اليسار محمد محزري والسنغالي خاليدو كوليبالي وحسَّان تمبكتي ومتعب الحربي.

ويتألَّف خط الوسط من محمد كنو والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش المتمركزين خلف الثلاثي الهجومي الجديد.

وإلى جانب المحترف الإيفواري محمد قادر ميتي، رأس الحربة، يجلس على مقعد البدلاء ثمانية لاعبين محليين، أحدهم مندش.