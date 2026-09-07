بوريل واليهيبي يستعدان قبل النصر

التحق الأرجنتيني ماتيو بوريل وعمار اليهيبي بتدريبات فريق أبها الأول لكرة القدم، الإثنين، بعد 24 ساعة من تعاقد النادي معهما، الأول مُعارًا من الاتحاد، والثاني بالصيغة ذاتها من القادسية.

ويستعد أبها، الذي يدرّبه الكرواتي دامير بوريتش، لمواجهة النصر، الأربعاء، ضمن سادس جولات دوري روشن السعودي، ويطير عصر الثلاثاء إلى العاصمة.

وقاد بوريتش، مساء الإثنين، حصة تدريبية على ملعب النادي، ركز خلالها، وفق ما ذكر مصادر خاصة بـ «الرياضية»، على تأمين الدفاع، وشن الهجمات المرتدة، ووزّع لاعبيه على مجموعتين تواجهتا في مناورة طبقت الأفكار التكتيكية للمدرب.

ويبحث أبها، الصاعد من الدرجة الأولى، عن باكورة انتصاراته الموسم الجاري، بعد تلقّيه خمس هزائم في ست مباريات مقابل تعادل منحه نقطة وحيدة يتذيل بها جدول ترتيب الدوري.

وفي آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية، تعاقد النادي الجنوبي، الأحد، مع اليهيبي، لاعب الوسط، على سبيل الإعارة لموسم واحد من القادسية، وبوريل، لاعب الوسط، بالصيغة ذاتها من الاتحاد.

ورفع المُعاران عدد المنضمين إلى الفريق، عبر الفترة، إلى 20 لاعبًا، بينهم سبعة أجانب.