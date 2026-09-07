الفتح يبقي العثمان موسمين

جدَّدت إدارة الفتح، الإثنين، عقد عثمان العثمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين مع أفضلية التمديد مدةً مماثلةً، ضمن توجُّه النادي للمحافظة على عناصره، ودعم استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تجديد عقد العثمان بعد التوصية الفنية باستمراره في ظل المستويات التي قدَّمها مع الفريق خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى رغبة الإدارة في الإبقاء على أبناء النادي، ومنحهم فرصة مواصلة التطور ضمن صفوف الفريق الأول.

وتسعى إدارة الفتح من خلال الخطوة إلى تعزيز الاستقرار الفني، والمحافظة على العناصر التي تُمثِّل امتدادًا لمشروع النادي، إلى جانب تأمين استمرار اللاعب فترةً أطول وفق الخيار المتاح في العقد الجديد.

من جانبه، أعرب العثمان عن سعادته بمواصلة مشواره مع الفتح، مؤكدًا اعتزازه بالثقة التي حصل عليها، ومتطلِّعًا إلى تقديم المزيد خلال الفترة المقبلة.

وذكر اللاعب، أنه يسعى إلى الإسهام مع زملائه في تحقيق تطلُّعات النادي وجماهيره، واعدًا بتقديم أفضل ما لديه لخدمة الفريق خلال الموسمين المقبلين.